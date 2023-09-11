Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна розраховує на $14 млрд фінансової допомоги від США у 2024 році

11 вересня 2023, 15:41
Україна розраховує на $14 млрд фінансової допомоги від США у 2024 році
Фото: Укрінформ
Україна також сподівається одержати від США 3,3 мільярда доларів до кінця року.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення, що триває.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Bloomberg.

"Переговорів поки немає, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", - заявив він журналістам. За його словами, Україна також сподівається одержати від США 3,3 мільярда доларів до кінця року.

Цього року Україна отримала від США майже 10 млрд доларів фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, і Київ очікує, що її потреби не зменшаться наступного року.

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив минулого тижня, що збирається попросити Кабінет міністрів збільшити витрати на оборону ще на 251 млрд гривень (6,8 мільярда доларів) цього року, оскільки військові витрати збільшуються щодня.

За словами Марченка, уряд обговорить прохання Умерова на найближчому засіданні. "Я не впевнений, що ми зможемо покрити всі потреби", про які говорив Умеров, сказав Марченко.

СШАдопомогавійна в Україні

Останні матеріали

путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Технології
Удари України в тилу ворога починають окупатися. Атаки по росії стають сміливішими та частішими – Майкл Вайс і Джеймс Раштон
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 00:44
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Політика
росія – гангстер, а НАТО у панамках і без зброї. Голова Генштабу Польщі вимагає від НАТО агресивніше реагувати на дії росії – The Guradian
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 16:37
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Політика
Ліквідація ворогів та колаборантів в Україні. Дехто занепокоєний відсутністю чіткої стратегії – The Economist
Переклад iPress – 07 вересня 2023, 12:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється