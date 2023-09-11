Україна розраховує на $14 млрд фінансової допомоги від США у 2024 році

Україна також сподівається одержати від США 3,3 мільярда доларів до кінця року.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення, що триває.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Bloomberg.

"Переговорів поки немає, є багато невизначеностей, і ми не маємо впевненості, що це гарантовано", - заявив він журналістам. За його словами, Україна також сподівається одержати від США 3,3 мільярда доларів до кінця року.

Цього року Україна отримала від США майже 10 млрд доларів фінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, і Київ очікує, що її потреби не зменшаться наступного року.

Президент Джо Байден минулого місяця попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів на Україну та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті.

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив минулого тижня, що збирається попросити Кабінет міністрів збільшити витрати на оборону ще на 251 млрд гривень (6,8 мільярда доларів) цього року, оскільки військові витрати збільшуються щодня.

За словами Марченка, уряд обговорить прохання Умерова на найближчому засіданні. "Я не впевнений, що ми зможемо покрити всі потреби", про які говорив Умеров, сказав Марченко.