Україна розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів

Зеленський обговорив з очільником УЄФА звільнення полонених спортсменів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter після розмови з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність із Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску UPL (Ukraine). Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – зазначив Зеленський.

За словами Президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення росія захопила в полон більше українських військових, ніж Україна російських.