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Україна розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів

Зеленський обговорив з очільником УЄФА звільнення полонених спортсменів.
Україна розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter після розмови з президентом УЄФА Александером Чеферіном.
 
"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність із Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску UPL (Ukraine). Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – зазначив Зеленський.
 
За словами Президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення росія захопила в полон більше українських військових, ніж Україна російських.
 
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19 09 2022 16:43
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