CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗеленський обговорив з очільником УЄФА звільнення полонених спортсменів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter після розмови з президентом УЄФА Александером Чеферіном.
"Провів телефонну розмову з президентом УЄФА Александером Чеферіном. Подякував за солідарність із Україною та принципову позицію, а також за сприяння в перезапуску UPL (Ukraine). Розраховуємо на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів", – зазначив Зеленський.
За словами Президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення росія захопила в полон більше українських військових, ніж Україна російських.
Нагадаємо, що генсек ООН закликав до масштабного обмінут полонених між Україною та рф.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 09 2022 16:43 МЕДІА
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- Успіх ЗСУ на Харківщині завдав психологічного удару росії. Але путін ще більше погрожує покарати Україну – Том Купер
- WELT: Як розпочався контрнаступ України – розповідь очевидця