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Україна розраховує на співпрацю з Молдовою щодо Криму

Глава МЗС Дмитро Кулеба вірить, що Україна та Молдова спільно працюватимуть над проєктами для відновлення територіальної цілісності обох країн, зокрема, щодо кримського питання.
Україна розраховує на співпрацю з Молдовою щодо Криму Фото: cotidianul.ro

Про це Кулеба заявив на брифінгу під час візиту до Кишинева в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання", - сказав Кулеба.

"Ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. В цьому контексті я поінформував свого колегу (главу МЗС Молдови - Ред.) про ініціативу Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови в цьому форматі", - додав міністр.

Кулеба також підкреслив, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів на всіх рівнях з Молдовою, в тому числі у візиті новообраної президентки Санду до України.

Як відомо, висловлювання президента Молдови Ігоря Додона про те, що Крим належить Росії, стали причиною відмови українських президентів Порошенка та Зеленського зустрічатися з ним.

Візит Кулеби став першим візитом глави МЗС України до Молдови з 2014 року.

Володимир Зеленський запросив обрану президентку Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після президентських виборів у листопаді. 

Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші  закордонні візити до Києва та Бухареста.

 

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10 12 2020 13:12
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