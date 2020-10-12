Україна розраховує на співпрацю з Молдовою щодо Криму

Глава МЗС Дмитро Кулеба вірить, що Україна та Молдова спільно працюватимуть над проєктами для відновлення територіальної цілісності обох країн, зокрема, щодо кримського питання.

Про це Кулеба заявив на брифінгу під час візиту до Кишинева в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання", - сказав Кулеба.

"Ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. В цьому контексті я поінформував свого колегу (главу МЗС Молдови - Ред.) про ініціативу Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови в цьому форматі", - додав міністр.

Кулеба також підкреслив, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів на всіх рівнях з Молдовою, в тому числі у візиті новообраної президентки Санду до України.

Як відомо, висловлювання президента Молдови Ігоря Додона про те, що Крим належить Росії, стали причиною відмови українських президентів Порошенка та Зеленського зустрічатися з ним.

Візит Кулеби став першим візитом глави МЗС України до Молдови з 2014 року.

Володимир Зеленський запросив обрану президентку Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після президентських виборів у листопаді.

Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста.