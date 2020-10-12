Україна розраховує на співпрацю з Молдовою щодо Криму
Про це Кулеба заявив на брифінгу під час візиту до Кишинева в четвер, повідомляє "Європейська правда".
"Я дуже вдячний Молдові за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна так само послідовно завжди підтримувала Молдову в питанні придністровського врегулювання", - сказав Кулеба.
"Ми будемо і надалі спільно працювати над проєктами і зусиллями, які сприятимуть відновленню територіальної цілісності наших країн. В цьому контексті я поінформував свого колегу (главу МЗС Молдови - Ред.) про ініціативу Кримської платформи. Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови в цьому форматі", - додав міністр.
Кулеба також підкреслив, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів на всіх рівнях з Молдовою, в тому числі у візиті новообраної президентки Санду до України.
Як відомо, висловлювання президента Молдови Ігоря Додона про те, що Крим належить Росії, стали причиною відмови українських президентів Порошенка та Зеленського зустрічатися з ним.
Візит Кулеби став першим візитом глави МЗС України до Молдови з 2014 року.
Володимир Зеленський запросив обрану президентку Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові, наступного дня після президентських виборів у листопаді.
Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста.
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