Україна розраховує підсилити свою авіацію американськими F-15
Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на Мілітарний портал, який цитує Дроздова
"Подальшим розвитком авіації збройних сил повинно стати переоснащення авіаційної техніки на єдиний тип… п’ятого покоління 4++. Розглядається на першому етапі літак типу Gripen (JAS39 – ред.) і F-15 (ймовірно F-15EX - ред.) В подальшому з поглибленням відносин з країнами-партнерами перехід на сучасний літак 5-го покоління F-35", - розповів Сергій Дроздов.
Командувач також повідомив депутатам, що протягом наступних 10 років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, що зараз стоїть на озброєнні ЗСУ.
Дроздов зауважив, що ресурсів оборонного бюджету України буде недостатньо для переозброєння. Тому для оновлення парку тактичної авіації необхідно створити окрему державну цільову програму.
Згідно Візії-2035 тендер на новий багатофункціональний літак має бути оголошений протягом 2021-2022 років.
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