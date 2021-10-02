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Мінінфраструктури попросило 500 мільйонів з COVID-фонду на підтримку авіації

Пасажиропотік на авіаційному транспорті в Україні у 2020 році знизився на 66% у порівнянні з 2019 роком
Міністерство інфраструктури України у кінці грудня 2020 року звернулось до Кабміну із проханням виділити 500 млн грн для підтримки цивільної авіації під час другої хвилі COVID-19.
Мінінфраструктури попросило 500 мільйонів з COVID-фонду на підтримку авіації Фото: МВС

Про це йдеться у листі міністра інфраструктури Владислава Криклія до Кабміну, який оприлюднила експертна організація StateWatch, пише "Економічна правда". 

Зокрема, у листі зазначено, що пасажиропотік на авіаційному транспорті в Україні у 2020 році знизився на 66% у порівнянні з 2019 роком. Це призвело до значних втрат аеропортів та авіаперевізників. У тому числі аеропорти "Бориспіль" та "Львів" імені Данила Галицького потребували додаткових коштів. 

"В обгрунтування Криклій зазначив, що в умовах карантинних заходів навесні 2020 року аеропортами та авіаперевізниками були вжиті антикризові заходи: переведення персоналу на неповний робочий день, скорочення персоналу, скорочення флоту авіаперевізників, закриття терміналу "F" в аеропорту "Бориспіль". Зазначені заходи дали можливість зменшити видатки на утримання аеропортів", - йдеться у повідомленні.

"За минулі роки державними підприємствами у сфері цивільної авіації були здійснено значні відрахування на користь держави (ДП МА "Бориспіль" у 2018 році - 1 806 млн грн; 2019 році - 2 049 млн грн; ДП МА "Львів ім. Данила Галицького" у 2018 році - 222 млн грн; 2019 році - 214 млн грн)", - також йдеться у листі.    

Також у листі наголошується, що в умовах зимового періоду та другої хвилі захворювання на COVID-19 у світі, авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави задля збереження самої галузі. 

Кошти планують витратити на убезпечення пасажирських перевезень, підвищення операційної ефективності підприємств та покращення авіаційного транспортного сполучення. 

Раніше Міненерго попросило повернути з COVID-фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти. 

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