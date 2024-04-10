Україна розробила план нового контрнаступу: Зеленський сказав, що для цього потрібно

В той час як росія планує "великий напад на Харків" - керівництво України не лише планує контр дії, а й розробляє плани нового контрнаступу ЗСУ і звільнення захоплених територій.

Проте для цього потрібна військова допомога Україні, і в цьому Київ розраховує на своїх союзників.

Про це розповів в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild президент України Володимир Зеленський.

За словами українського президента, не лише в одній системі зброї з Німеччини, але в пакеті допомоги американців.

Київ може перемогти армію путіна, але тільки сучасною зброєю.

"Так, у нас є план контрнаступу. Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєння. Тому ми розраховуєм на отримання певних технологій. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, та отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей. Справа лише у якості зброї", – заявив Зеленський.

Він додав, що що військові України потребують допомоги саме у зброї – як з Німеччини, так і з США.

І якщо з канцлером Німеччини він вже неодноразово зустрічався.

"Ймовірно, тому Зеленський вже зв’язався з екс-президентом США та кандидатом від республіканців Дональдом Трампом, який блокує пакет допомоги від США", - пише видання.

Зеленський не хоче вести переговори з путіним і не готовий віддавати територію України.

Ми також писали, що Зеленський вважає, що Шольц боїться ядерної загрози путіна.