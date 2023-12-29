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ПОЛІТИКА

Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН

29 грудня 2023, 21:30
Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Фото: з вільних джерел
Сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали наймасованішого удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Україна та ще 30 держав подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Головною темою має стати масований удар росіян.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Україна разом з трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки росії, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, російські окупанти завдали наймасованішого удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення.

В українському повітряному просторі фіксували 158 повітряних цілей - дрони та ракети.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 114 цілей - 27 ударних БПЛА "Шахед" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Внаслідок атак у низці регіонів є загиблі та поранені серед мирних жителів. Зокрема, у Києві сьогодні, 29 грудня, через удар загинули дев'ятеро людей.

Президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

КулебаООН

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