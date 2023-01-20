Україна спільно зі США розробляють план ведення війни – Міллі

Україна разом з США зараз розробляє план з ведення війни, що росія розпочала на українській території.

Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час пресконференції.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США розповів, що українська армія успішно відбила російський наступ на напрямку Києва, Харкова та Херсону.

"Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться", - розповів Міллі.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по російським військам в окупованому Криму.