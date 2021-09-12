Україна співпрацюватиме з Хорватією на шляху до "промислового безвізу"
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, зазначає Економічна правда.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння з Державним бюро метрології Хорватії було підписано 8 грудня.
"Укладання Меморандуму створить умови для подальшого розвитку двостороннього співробітництва у сфері метрології в рамках виконання положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди про "промисловий безвіз", - розповіла заступниця міністра Ірина Новікова.
Зауважується, що така співпраця є особливо актуальною в рамках проведення попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення угоди про відповідність, АСАА.
Укладення "промислового безвізу" визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів ЄС щодо якості та безпечності такої продукції. Угода дозволить виробникам продукції отримувати всі необхідні сертифікати для експорту в Україні.
Наразі Україна знаходиться на третьому етапі оцінювальних перевірок Євросоюзу, необхідних для укладання угоди. Усього етапів передбачено вісім.
Нагадаємо, що у Мінекономіки планують вийти на переговори щодо промислового безвізу з ЄС у 2022 році
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