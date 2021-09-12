Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна співпрацюватиме з Хорватією на шляху до "промислового безвізу"

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння з Державним бюро метрології Хорватії було підписано 8 грудня
Уряди України та Хорватії домовилися співпрацювати у сфері метрології, що необхідно для отримання Україною "промислово безвізу".
Україна співпрацюватиме з Хорватією на шляху до "промислового безвізу" Фото: з вільних джерел

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, зазначає Економічна правда.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння з Державним бюро метрології Хорватії було підписано 8 грудня.

"Укладання Меморандуму створить умови для подальшого розвитку двостороннього співробітництва у сфері метрології в рамках виконання положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди про "промисловий безвіз", - розповіла заступниця міністра Ірина Новікова.

Зауважується, що така співпраця є особливо актуальною в рамках проведення попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення угоди про відповідність, АСАА.

Укладення "промислового безвізу" визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів ЄС щодо якості та безпечності такої продукції. Угода дозволить виробникам продукції отримувати всі необхідні сертифікати для експорту в Україні.

Наразі Україна знаходиться на третьому етапі оцінювальних перевірок Євросоюзу, необхідних для укладання угоди. Усього етапів передбачено вісім.

Нагадаємо, що у Мінекономіки планують вийти на переговори щодо промислового безвізу з ЄС у 2022 році 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2021 10:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.