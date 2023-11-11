Україна спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею на початку тижня

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в понеділок проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади і перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Про це міністерство написало на Facebook-сторінці.

"Представники Мінвідновлення проведуть зустріч на кордоні з польською стороною для розблокування пунктів пропуску Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску. До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, Посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач", - йдеться в дописі.

В міністерстві додали, що за результатами перемовин Сергія Деркача і державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українською стороною вже було вирішено два порушені польськими колегами питання.

"Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок", - додали в міністерстві.

Також польським колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів – Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

"Чекаємо відповідного рішення", - підсумували в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Нагадаємо, що 5 днів тому польські перевізники повністю заблокували рух на двох КПП.