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Україна стала другим найбільшим експортером зернових

За результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.
Україна стала другим найбільшим експортером зернових Фото: bloomberg.com

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Качку.

Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 - по кукурудзі, 5 - по пшениці.

Раніше українським зерном зацікавились у Єгипті

Також аграрії попереджали про ризики обвалу ринку зернових  

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24 01 2021 12:28
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