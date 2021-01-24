БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна стала другим найбільшим експортером зернових
Фото: bloomberg.com
Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Качку.
Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 - по кукурудзі, 5 - по пшениці.
Раніше українським зерном зацікавились у Єгипті.
Також аграрії попереджали про ризики обвалу ринку зернових
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24 01 2021 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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