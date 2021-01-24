Україна стала другим найбільшим експортером зернових

За результатами 2019/2020 маркетингового року за обсягом експорту всіх зернових культур Україна зайняла другу позицію, пропустивши вперед США.

Фото: bloomberg.com

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Качку. Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США в 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла 2 місце за обсягом поставок ячменя, 4 - по кукурудзі, 5 - по пшениці. Раніше українським зерном зацікавились у Єгипті. Також аграрії попереджали про ризики обвалу ринку зернових

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