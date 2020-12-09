Україна стала повноправною учасницею "Партнерства Біарріц"

"Партнерство Біарріц" було засновано лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріц (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. Мета ініціативи - посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.

Україна отримала офіційний статус учасниці "Партнерства Біарріц" - міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх, повідомляється на сайті глави Української держави, повідомляє "Інтрефакс-Україна".

У травні Кабінет Міністрів України шляхом голосування підтримав приєднання країни до міжнародного "Партнерства Біарріц". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скерував відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Французької Республіки із заявою щодо участі України в проекті на постійній основі.

Офіційний лист-відповідь міністра Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Іва Ле Дріана вручив Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди офіційного приєднання України до міжнародного "Партнерства Біарріц", у якій взяли участь дружина Президента Олена Зеленська, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посли країн Групи семи (G7) та Швеції, а також представники міжнародних організацій.

"Нові зобов’язання, які було взято українським урядом на законодавчому та нормативному рівнях у рамках Партнерства Біарріц, - зокрема ті, що стосуються надання відпустки для догляду за дитиною як матері, так і батьку або ж впровадження законодавства щодо боротьби з проявами насильства домашнього, сексистського чи сексуального характеру, - є потужними кроками, що несуть конкретні зміни", - йдеться в листі міністра Європи та закордонних справ Франції.

Україна бере на себе зобов’язання у п’яти сферах. Це розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

"Партнерство Біарріц" було засновано лідерами країн Групи семи (G7) на саміті в місті Біарріц (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. Мета ініціативи - посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.

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