Україна стоїть перед вирішальною битвою, оскільки російські війська наступають – Politico

Якщо Харків впаде — може похитнутися рішучість підтримки з боку Заходу, а заклики до мирних переговорів посиляться.

Харків та навколишні населені пункти зіштовхнулися з інтенсивним посиленням тиску з боку російських військ. Це може знаменувати початок вирішальної битви, яка матиме ключове значення для результату війни.

Про це пише Politico.

На кону не лише контроль над одним з найбільших населених пунктів України, але й потенційна здатність країни продовжувати боротьбу: якщо Харків впаде, рішучість Заходу також може незабаром похитнутися.

Зараз точаться запеклі бої за контроль над групою міст і сіл, розташованих на північ від Харкова. Деякі місцеві чиновники заявили в понеділок, 13 травня, що погано побудовані укріплення дозволяють росіянам просуватися вперед. Затримка з відправкою західних боєприпасів дала росії перевагу і послабила оборону України в цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський наказав евакуювати майже шість тисяч людей з регіону. Він також заявив, що, хоча бої "запеклі", було надіслано підкріплення.

Міністерство оборони росії, однак, стверджує, що його війська захопили п'ять сіл.

Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Павлюк впевнений, що країна може втримати оборону, кажучи, що росія зараз кидає все, що може, на штурм на північному сході й на Донеччині.

"росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них", - сказав він.

Але Павлюк, схоже, готував українців до можливих невдач, стверджуючи, що втрата Україною Часового Яру не мала б "вирішального значення".

Деякі високопоставлені українські офіцери не впевнені, що Україна зможе перешкодити Росії досягти значних територіальних здобутків. Значний прорив росіян може спричинити відновлення тиску з боку деяких європейських кіл, які вимагатимуть від Києва розпочати мирні переговори.

Минулого місяця кілька високопоставлених офіцерів на умовах анонімності змалювали Politico похмурий прогноз потенційного колапсу на лінії фронту, коли Росія, маючи чисельну перевагу і готовність до величезних втрат, розпочне свій очікуваний наступ.

Вони також висловлювали занепокоєння, що рішучість самої України може бути ослаблена, а моральний дух її збройних сил підірваний. Побоювання полягає в тому, що ставка російського диктатора владіміра путіна на придушення українського опору і виснаження західної підтримки Києва приносить свої плоди.

Українські офіційні особи кажуть, що росіяни, ймовірно, поставили собі дві мети цих атак: підірвати моральний дух українців і зірвати виробництво озброєнь.

На лінії фронту поки що не зрозуміло, де війська рф зосередяться.

"росія перевіряє стійкість наших ліній, перш ніж вибрати найбільш зручний напрямок", - вважає Павлюк.

Окрім Харкова, один з ризиків полягає в тому, що путін зробить ще одну спробу захопити територію навколо столиці. Як запобіжний захід, українська влада планує посилити захист Києва.

П'ять з десяти нових бригад, які будуть створені найближчими тижнями, планують розгорнути для захисту столиці. Це б'є по одному з головних пунктів критики на адресу Зеленського та його уряду останнім часом - а саме, що він повільно готувався до російського наступу і лише із запізненням визнав, що залучення більшої кількості військ має вирішальне значення.

Тепер підхід змінюється. Нове законодавство ускладнить життя тим, хто уникає призову.

"Ситуація, коли одні воюють на фронті, а інші живуть спокійним життям, очевидно, закінчується", - заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, додавши, що з таким ворогом, як росія, треба мобілізуватися всій країні.

Повідомлялося, що російська армія під час наступу у Харківській області задіяла понад 30 тисяч військових.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія, імовірно, незабаром розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.