росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області – Буданов

Керівник ГУР зазначив, що наступ на Харківщині був прелюдією.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія, імовірно, незабаром розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

"Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної", — заявив Кирило Буданов у відеозв’язку з бункера в Харкові.

Він сказав, що вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських солдатів і відвернути їх від боїв деінде. Саме це і відбувається зараз.

За його словами, українська армія зараз намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", — сказав Буданов.

Оцінюючи поточну ситуацію на Харківщині, де російські війська перейшли кордон та захопили низку населених пунктів у штурмують місто Вовчанськ, Буданов заявив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Буданов уточнив, що очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум.

Павло Величко, український офіцер, який служить поблизу російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом почастішали російські обстріли околиць Сум.

"Я не знаю, чи це щось означає, тому що ті місця і так часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми перебуваємо у повній бойовій готовності", — додав він.

Тим часом на Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати і жителів Білопілля та Ворожби, повідомили в ОВА.

російські загарбники посилено атакують північно-східний напрямок Харківської області, зокрема Вовчанськ, для створення буферної зони.