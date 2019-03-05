Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна створює повітряну платформу для крилатої ракети "Нептун"

"Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".
Одеський авіаційний завод працює над перспективною програмою – створенням повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".
Україна створює повітряну платформу для крилатої ракети "Нептун" Фото з вільних джерел

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час робочого візиту на Одеський авіаційній завод ДК "Укроборонпром", повідомляе сайт Міноборони.

Полторак зазначив, що однією з перспективних програм, "над якою ми сьогодні працюємо, є створення повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".

Серед інших пріоритетів підприємства, за словами міністра, "Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".

Нагадаємо, що раніше військові випробували крилату ракету "Нептун".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 05 2019 21:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.