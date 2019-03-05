CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдеський авіаційний завод працює над перспективною програмою – створенням повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна створює повітряну платформу для крилатої ракети "Нептун"
"Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".
Фото з вільних джерел
Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час робочого візиту на Одеський авіаційній завод ДК "Укроборонпром", повідомляе сайт Міноборони.
Полторак зазначив, що однією з перспективних програм, "над якою ми сьогодні працюємо, є створення повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".
Серед інших пріоритетів підприємства, за словами міністра, "Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".
Нагадаємо, що раніше військові випробували крилату ракету "Нептун".
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03 05 2019 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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