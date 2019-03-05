Україна створює повітряну платформу для крилатої ракети "Нептун"

"Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".

Одеський авіаційний завод працює над перспективною програмою – створенням повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час робочого візиту на Одеський авіаційній завод ДК "Укроборонпром", повідомляе сайт Міноборони.

Полторак зазначив, що однією з перспективних програм, "над якою ми сьогодні працюємо, є створення повітряної платформи для використання корабельної крилатої ракети "Нептун".

Серед інших пріоритетів підприємства, за словами міністра, "Модернізація, ремонт літаків Л-39, що дає можливість якісніше готувати наших майбутніх льотчиків і тих військовослужбовців, які приходять на перепідготовку, а також значно мінімізувати витрати на підготовку льотного складу Збройних Сил".

Нагадаємо, що раніше військові випробували крилату ракету "Нептун".