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Україна різко збільшила імпорт газу зі Словаччини

На початку липня 2019 року Україна різко наростила імпорт газу зі Словаччини
Газопроводи, що сполучають Україну та Словаччину навантажені майже на 100% передбаченої потужності.
Україна різко збільшила імпорт газу зі Словаччини Фото: facebook.com/oleksandrkuts1

Так, щодоби Україна імпортує зі Словаччини 41,3 мільйона кубометрів газу при максимальній потужності у 43,5 мільйона кубометрів газу на добу, йдеться в "Громадське".

У червні обсяги імпорту газу складали близько 37 мільйонів кубометрів щодоби.

Зростання обсягів імпорту газу пов’язане з підготовкою України до ймовірного відключення транзиту російського газу до ЄС через Україну., яке може відбутися уже на початку 2020 року, коли чинний контракт про транзит газу добігає кінця.

Напередодні дочірня компанія Нафтогазу "Укргазвидобування" виграла на електронних тендерах права на користування сімома газовими родовищами.

Нагадаємо, за останні 3 роки компанії Нафтогазу отримали понад 60 відмов на отримання ліцензій на видобуток газу, що унеможливлювало збільшення обсягів видобутку, якого вимагали в уряді.

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02 07 2019 16:11
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