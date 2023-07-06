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ПОЛІТИКА

Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО

06 липня 2023, 16:12
Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО
Джерело: armyinform
Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на Facebook-сторінці

Як пише Жовква, Болгарія стала 22-ою країною, з якою Україна формалізувала підтримку членства в Альянсі.  

Деклараціє засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови; 

Болгарія визнає, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для Альянсу; 

Болгарія вітає досягнення України в просування на шляху до НАТО, зокрема в досягненні взаємосумісності з Альянсом. Також підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України й імплементації стандартів НАТО; 

декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати підтримку Україні як з боку Альянсу, так й на двосторонньому рівні; 

Болгарія разом з міжнародними організаціями, союзниками й партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України. 

"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває - працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту", - пише заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Болгарії.

НАТОБолгаріядеклараціяЗеленський.

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