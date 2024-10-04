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ПОЛІТИКА

Україна та Чехія співпрацюватимуть у виробництві артилерійських боєприпасів калібру 155 мм

04 жовтня 2024, 11:13
Україна та Чехія співпрацюватимуть у виробництві артилерійських боєприпасів калібру 155 мм
Виробництво розмістять в Україні і запрацює воно уже з 2025 року.

Компанія із виробництва боєприпасів Czechoslovak Group підписала угоду про співпрацю з українським виробником зброї «Українська бронетехніка», яка передбачає виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів в Україні.

Як повідомила пресслужба CSG, угода є частиною більшого пакету контрактів, підписаних двома компаніями під час Міжнародного форуму оборонної промисловості у Києві 2 жовтня 2024 року. Очікується, що виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів у рамках цієї співпраці розпочнеться наступного року.

Відповідно до угоди, CSG надасть українському виробнику необхідні новітні технології та допомогу для старту виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів безпосередньо в Україні.

Згідно з планами, у 2025 році в рамках співпраці CSG і "Української Бронетехніки" буде виготовлено 100 тис. боєприпасів, а в 2026 році річне виробництво перевищить 300 тис. штук. Саме виробництво відбуватиметься в Чехії та Україні та охопить кілька типів боєприпасів великого калібру.

Нагадаємо, Французько-німецький конгломерат KNDS у вівторок, 1 жовтня, оголосив про створення підприємства в Україні. У KNDS зазначили, що відкриття компанії в Україні дасть можливість ефективно проводити технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт наданих ЗСУ систем.

Чехіявиробництвобоєприпасивійна в Україні

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