Україна та Франція уклали грантову угоду на €200 млн для проєктів відновлення
Перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко та французький посол Гаель Весьєр підписали імплементаційну угоду до грантової угоди між урядами України та Франції. Вона дозволить залучити грантів на €200 млн.
Про це йдеться на урядовому сайті.
"До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25,000 людей у нашій країні", — зазначила Свириденко.
Вказується, що з цих коштів фінансування отримають сфери охорони здоров'я, енергетики, водопостачання, розмінування, цифрові технології, інфраструктура та інші.
Також можуть розширити мандат групи AFD в Україні для підтримки місцевих підприємств. Зокрема, Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO), а також організація Expertise France зможуть надати різні форми фінансової та технічної підтримки.
Раніше стало відомо, що Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше.