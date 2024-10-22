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ПОЛІТИКА

Україна та Франція уклали грантову угоду на €200 млн для проєктів відновлення

22 жовтня 2024, 12:21
Україна та Франція уклали грантову угоду на €200 млн для проєктів відновлення
Фото: з вільного доступу
Зокрема, кошти підуть на сфери охорони здоров'я, енергетики, інфраструктуру.

Перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко та французький посол Гаель Весьєр підписали імплементаційну угоду до грантової угоди між урядами України та Франції. Вона дозволить залучити грантів на  €200 млн.

Про це йдеться на урядовому сайті.

"До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25,000 людей у нашій країні", — зазначила Свириденко.

Вказується, що з цих коштів фінансування отримають сфери охорони здоров'я, енергетики, водопостачання, розмінування, цифрові технології, інфраструктура та інші. 

Також можуть розширити мандат групи AFD в Україні для підтримки місцевих підприємств. Зокрема, Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO), а також організація Expertise France зможуть надати різні форми фінансової та технічної підтримки.

Раніше стало відомо, що Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше. 

Франціяугодавідновленнявійна в Україні

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