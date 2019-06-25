Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ

Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали під півсотні депутатів, повідомляє "Європейська правда".

Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму, і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу пообіді, оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паск’є.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вважає, що повернення російської делегації до ПАРЄ можливе, якщо РФ виконає принципові вимоги Асамблеї.

Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.

В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.