Україна та Грузія поточного року мають намір збільшити товарообіг на 25% - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Грузія планують активізувати торговельно-економічну співпрацю і збільшити товарообіг між країнами в 2021 році на 25%, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Грузія для нас - важливий торговельний партнер. Я впевнений, що всупереч пандемії коронавірусу ми вже цього року активізуємо торговельно-економічну співпрацю. Позитивною тенденцією стане збільшення товарообігу на 25%. Це буде одним із головних завдань спільної українсько-грузинської комісії з питань економічної співпраці", - заявив Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в середу в Києві.
За словами Зеленського, проведення чергового засідання з питань торговельно-економічної співпраці заплановано на вересень.
Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів
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