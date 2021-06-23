Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна та Грузія поточного року мають намір збільшити товарообіг на 25% - Зеленський

Це буде одним із головних завдань спільної українсько-грузинської комісії з питань економічної співпраці
За словами Зеленського, проведення чергового засідання з питань торговельно-економічної співпраці заплановано на вересень.
Україна та Грузія поточного року мають намір збільшити товарообіг на 25% - Зеленський Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Грузія планують активізувати торговельно-економічну співпрацю і збільшити товарообіг між країнами в 2021 році на 25%, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Грузія для нас - важливий торговельний партнер. Я впевнений, що всупереч пандемії коронавірусу ми вже цього року активізуємо торговельно-економічну співпрацю. Позитивною тенденцією стане збільшення товарообігу на 25%. Це буде одним із головних завдань спільної українсько-грузинської комісії з питань економічної співпраці", - заявив Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в середу в Києві.

За словами Зеленського, проведення чергового засідання з питань торговельно-економічної співпраці заплановано на вересень.

Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2021 15:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.