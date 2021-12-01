Товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів

Товарообіг України у 2020 році становив 103,4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж у 2019 році.

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%), повідомляє "Укрінформ".

Експортували з України торік на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) - від'ємне - $5 млрд.

Фото: Укрінформ

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - $8,3 млрд, Німеччина - $5,1 млрд та Росія - $4,6 млрд. Експортували з України найбільше до Китаю - на $7,1 млрд, Польщі - на $3,3 млрд, Росії - $2,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові - на $9,4 млрд, чорні метали - на $7,7 млрд, а також жири та олії тваринного або рослинного походження - на $5,8 млрд. Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки - $8 млрд, реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої - $6,1 млрд та засоби наземного транспорту - $5,5 млрд.

Нагадаємо, що 7,9% експортерів та 18,9% імпортерів України стикаються з перешкодами їхній діяльності