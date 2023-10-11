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ПОЛІТИКА

Україна та Хорватія підписали угоду про співпрацю у сфері розмінування

11 жовтня 2023, 17:22
Україна та Хорватія підписали угоду про співпрацю у сфері розмінування
Фото: Odessa.online
Напрямки співпраці є складовими Стратегії протимінної діяльності, над якою працює Україна.

Україна та Хорватія підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Міжурядова угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців у сфері розмінування, а також виробників обох країн.

Напрямки співпраці, передбачені угодою, є складовими Стратегії протимінної діяльності, над якою працює Україна. 

Зокрема, нова угода з Хорватією передбачає співпрацю за такими напрямками:

  • заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;
  • навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, а також надання допомоги постраждалим від мін;
  •  розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;
  • тренінги для фахівців, обмін досвідом між експертами, викладачами із підготовки фахівців з розмінування та передача експертних знань і практик;
  • обмін знаннями та досвідом щодо розвитку можливостей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, а також у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак.

Крім того, угода передбачає сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування.

Нагадаємо, Норвегія надасть близько €17 млн на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії. 

Хорватіяугодарозмінуваннявійна в Україні

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