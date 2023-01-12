Україна та Італія домовилися про енергетичне партнерство

Україна та Італія планують розпочати нове двостороннє енергетичне партнерство із втілення сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів.

Про це домовилися міністр енергетики України Герман Галущенко з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном, повідомляє пресслужба Міненерго.

Галущенко висловив подяку за допомогу, яку Рим надає Києву для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії про виділення 10 мільйонів євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни в ці складні часи, коли росія не припиняє своїх варварських дій і понад три місяці обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру", – зазначив очільник енергетичного відомства.

У свою чергу Фратін висловив повну підтримку та солідарність народу України у боротьбі з російською агресією.

Він запевнив, що Рим і надалі надаватиме допомогу, зокрема у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Більше того, висловив готовність до співпраці у проєктах з декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

"Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході повоєнного відновлення нашої держави", – розповіли в Міненерго.

Крім того, під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії у досягненні цілей кліматичної нейтральності та реалізації проєктів сталого розвитку.

Раніше голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю місцевому виданню заявив, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні.