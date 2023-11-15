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Україна та Італія домовилися про початок роботи над двосторонніми гарантіями безпеки

15 листопада 2023, 16:13
Україна та Італія домовилися про початок роботи над двосторонніми гарантіями безпеки
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Сьогодні український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністером Італії Джорджією Мелоні.

Про це зеленський написав в Telegram-каналі.

"Скоординували наші спільні зусилля й домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7", - йдеться в дописі. 

Вони також обговорили оборонну співпрацю і необхідність прискорення ухвалення 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії.

В розмові з італійською прем'єркою президент України висловив вдячність за її особисті зусилля та сильні кроки Італії на підтримку України.

"Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів", - нипсав Зеленський. 

Також резидент подякував Італії за підтримку Формули миру та запросив прем'єр-міністерку Мелоні взяти участь у 2-му саміті "Зерно з України". 

Нагадаємо, що в вересні ​​уряд Італії заявив, що готується передати Україні 8-ий пакет військової допомоги.

 

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