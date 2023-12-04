Міністерство енергетики України і Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати в сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Про це йдеться на сайті Міністерство енергетики України.

Документ було підписано заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук і віцеміністр міністерства довкілля Італії Ваннєю Ґава в межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка триває в Дубаї.

"Cторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ зокрема під час повоєнного відновлення й відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору", - йдеться на сайті.

Україна та Італія планують співпрацю в таких сферах:

передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів.

Крім того, раніше Україна домовилась з Данією співпрацювати в галузі вітрової генерації.