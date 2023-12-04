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Україна та Італія співпрацюватимуть у сфері відновлюваної енергетики

04 грудня 2023, 11:33
Україна та Італія співпрацюватимуть у сфері відновлюваної енергетики
Міністерство енергетики України і Міністерство довкілля та енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати в сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Про це йдеться на сайті Міністерство енергетики України. 

Документ було підписано заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук і віцеміністр міністерства довкілля Італії Ваннєю Ґава в межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка триває в Дубаї.

"Cторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ зокрема під час повоєнного відновлення й відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору", - йдеться на сайті.

Україна та Італія планують співпрацю в таких сферах:

  • передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

  • обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

  • прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

  • посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів.

Крім того, раніше Україна домовилась з Данією співпрацювати в галузі вітрової генерації.

 

ІталіяУкраїнаміненерго

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