Україна та Італія співпрацюватимуть у сфері відновлюваної енергетики
Про це йдеться на сайті Міністерство енергетики України.
Документ було підписано заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук і віцеміністр міністерства довкілля Італії Ваннєю Ґава в межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, яка триває в Дубаї.
"Cторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ зокрема під час повоєнного відновлення й відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору", - йдеться на сайті.
Україна та Італія планують співпрацю в таких сферах:
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передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
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обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
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прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
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посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів.
Крім того, раніше Україна домовилась з Данією співпрацювати в галузі вітрової генерації.