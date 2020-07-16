Україна та КНР розвиватимуть інфраструктуру внутрішнього водного сполучення

Україна та Китайська Народна Республіка співпрацюватимуть для розвитку інфраструктури внутрішнього водного сполучення, що сприятиме покращенню торгівлі між країнами.

Про це повідомляє Міністертсво інфраструктури, зазначає "Укрінформ".

"15 липня, у присутності міністра інфраструктури України Владислава Криклія і Надзвичайного та Повноважного Посла КНР в Україні Фаня Сяньжуна ДП "Укрводшлях" в особі в. о. начальника Ігоря Шевердіна та China Railway 14th Bureau Group (CRCC14) в особі виконавчого директора Лі Цзюньцян підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони співпрацюватимуть у частині розвитку інфраструктури внутрішнього водного сполучення для розвитку торгівлі між Україною і КНР та з метою обміну досвідом.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зауважив, що у міністерстві очікують якнайшвидшого ухвалення закону про внутрішні водні шляхи, який активно підтримується європейськими партнерами, і який дасть потужний поштовх реформі річкових перевезень в Україні.

"Це (ухвалення закону - ред.) зробить річкову логістику ефективною і дозволить перевозити великогабаритні партії вантажів, заощаджуючи мільйони коштів на ремонті доріг. Також закон передбачає створення Державного фонду розвитку внутрішніх водних шляхів, вкрай необхідного для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі та можливості підвищення пропускної спроможності річки", - зазначив Криклій.

Він додав, що з китайською стороною Україна активно співпрацює за багатьма інфраструктурними напрямками.

"Залучення провідних фахівців КНР до розвитку внутрішніх водних шляхів дасть важливий сигнал для ринку", - зауважив Криклій.

У свою чергу, Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні Фань Сяньжун наголосив, що влада України приділяє багато уваги розвитку інфраструктури.

"Міністерство інфраструктури України є ключовим відомством для розвитку економіки. Нещодавно ми разом з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм зустрічали прямий контейнерний потяг із Китаю в Україну, і ми хочемо та прагнемо збільшення вантажопотоку між нашими країнами", - наголосив Фань Сяньжун.

Відповідно до Меморандуму, українсько-китайська співпраця охоплюватиме такі напрямки: сприяння розвитку внутрішнього водного сполучення; формування взаємовигідних логістичних рішень щодо виконання товарообміну між Україною та КНР; визначення технічних бар’єрів та інших перешкод, пов’язаних із здійсненням перевезень між Україною та КНР; залучення інвестицій, технологій і передового досвіду задля реалізації інфраструктурних проєктів на внутрішніх водних шляхах в Україні;

Крім того, співпраця охоплюватиме сприяння створенню сучасної інноваційної інфраструктури та визначення можливих напрямів подальшого співробітництва у сфері державно-приватного партнерства.

"Україна очікує на ефективну практичну реалізацію низки чинних договорів з КНР та на готовність Китайської сторони підписати Протокол до Угоди між Міністерством інфраструктури України і Міністерством комерції КНР про співробітництво у сфері інфраструктури та реалізації пілотних проєктів будівництва дороги М-22 на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через р. Дніпро, Великої кільцевої дороги навколо Києва і дороги М-14 Одеса-Миколаїв-Херсон за рахунок пільгового кредитного фінансування Ексімбанку КНР", - додали в Мінінфраструктури.

У зустрічі також взяли участь: з української сторони - народний депутат України, голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, голова офісу виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Марія Барабаш, перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, представники АТ "Укрзалізниця", "Укравтодору", посольства КНР в Україні та члени делегації CRCC.

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