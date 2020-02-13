В Україну зайшов один з найбільших портових операторів світу

Там відзначають, що контроль над контейнерним терміналом зі сторони DP World має забезпечити надходження додаткових інвестицій у портову інфраструктуру України

Компанія DP World, яка є одним з найбільших портових операторів у світі, придбала контрольний пакет акцій контейнерного термінала TIS у порту "Південний". Таким чином, DP World вийшов на український ринок.

Про це повідомляють у прес-службі TIS, повідомляє "Громадське".

Там відзначають, що контроль над контейнерним терміналом зі сторони DP World має забезпечити надходження додаткових інвестицій у портову інфраструктуру України. Зокрема очікується, що DP World буде розвивати додаткові послуги для вантажоперевізників та запропонує нові сервіси для клієнтів.

Також входження DP World в порт "Південний" дозволить залучити провідних спеціалістів для управління контейнерним терміналом та запровадити там новітні ІТ-рішення у роботі з експортерами та імпортерами. Це має спростити проходження товарів через порти.

DP World - працює у 50 країнах світу, оперуючи 78 морськими терміналами. У 2019 році компанія забезпечила транспортування 71 мільйона вантажних контейнерів (для порівняння, через усі порті України за минулий рік пройшло близько 1 мільйона контейнерів). Штаб-квартира DP World знаходиться у Роттердамі.

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