В Україну зайшов один з найбільших портових операторів світу
Про це повідомляють у прес-службі TIS, повідомляє "Громадське".
Там відзначають, що контроль над контейнерним терміналом зі сторони DP World має забезпечити надходження додаткових інвестицій у портову інфраструктуру України. Зокрема очікується, що DP World буде розвивати додаткові послуги для вантажоперевізників та запропонує нові сервіси для клієнтів.
Також входження DP World в порт "Південний" дозволить залучити провідних спеціалістів для управління контейнерним терміналом та запровадити там новітні ІТ-рішення у роботі з експортерами та імпортерами. Це має спростити проходження товарів через порти.
DP World - працює у 50 країнах світу, оперуючи 78 морськими терміналами. У 2019 році компанія забезпечила транспортування 71 мільйона вантажних контейнерів (для порівняння, через усі порті України за минулий рік пройшло близько 1 мільйона контейнерів). Штаб-квартира DP World знаходиться у Роттердамі.
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