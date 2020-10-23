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Україна та Китай домовились створити спільну лабораторію космічної науки

Підписана програма розрахована на 2021-2025 роки, вона складається з 69 проектів на загальну суму 70 мільйонів доларів
Україна та Китай підписали нову п’ятирічну програму співробітництва у космічній галузі - планують реалізувати 69 проектів, зокрема створити спільну лабораторію.
Україна та Китай домовились створити спільну лабораторію космічної науки Фото: fialan.info

Про це повідомляє Державне космічне агентство України, зазначає "Громадське".

Підписана програма розрахована на 2021-2025 роки, вона складається з 69 проектів на загальну суму 70 мільйонів доларів. Також країни хочуть створити лабораторію космічної науки. Якихось деталей проектів відомство не наводить.

"Є домовленість зміцнювати обмін інформацією про космічну діяльність двох країн і своєчасно інформувати одна одну про стан виконання тем програми співпраці, вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації програми з метою забезпечення її виконання", - йдеться у повідомленні.

Про Україну в космосі

Раніше ми розповідали, що американська компанія Firefly Aerospace провела успішні випробування ракети Alpha, у створенні якої брали участь українські спеціалісти.

Власник Firefly Aerospace Максим Поляков вважає, що це випробування стало одним із найважливіших перед польотом ракети у космос. За його словами, зараз створюється уся космічна вертикаль Noosphere, у якій будуть багато компаній, що зможуть надати будь-які послуги у космічній галузі.

Нагадаємо, що Зеленський порівняв "Південмаш" та "SpaceX"

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23 10 2020 09:57
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