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Україна та Китай домовилися про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури

Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво
Україна та Китай заохочуватимуть компанії та фінансові установи обох країн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об'єктів, а також сприятимуть встановленню тісніших економічних зв'язків між двома країнами і надаватимуть необхідну допомогу й супровід у реалізації спільних проектів.
Україна та Китай домовилися про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури Олександр Курбаков Фото: Google

Україна та Китай уклали міжурядову угоду, що передбачає розширення співпраці двох країн і сприяння реалізації спільних проектів у галузі будівництва інфраструктури, а також залучення Україною коштів на пільгових умовах від КНР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в повідомленні на сайті Мінінфраструктури України у вівторок, 30 червня зазначену угоду підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао.

Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.

Згідно з угодою, Україна та Китай заохочуватимуть компанії та фінансові установи обох каїн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об'єктів, а також сприятимуть встановленню тісніших економічних зв'язків між двома країнами і надаватимуть необхідну допомогу й супровід у реалізації спільних проектів.

Угода також передбачає залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів.

У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проекти співпраці, підтримувані коштами КНР.

Нагадаємо, що посол КНР анонсував участь Китаю в інфраструктурних проєктах в Україні

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06 07 2021 13:02
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