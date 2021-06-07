Україна та Китай домовилися про співпрацю в галузі будівництва інфраструктури
Україна та Китай уклали міжурядову угоду, що передбачає розширення співпраці двох країн і сприяння реалізації спільних проектів у галузі будівництва інфраструктури, а також залучення Україною коштів на пільгових умовах від КНР, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як наголошується в повідомленні на сайті Мінінфраструктури України у вівторок, 30 червня зазначену угоду підписали міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао.
Серед пріоритетів співпраці - залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.
Згідно з угодою, Україна та Китай заохочуватимуть компанії та фінансові установи обох каїн до активної співпраці в галузі будівництва інфраструктурних об'єктів, а також сприятимуть встановленню тісніших економічних зв'язків між двома країнами і надаватимуть необхідну допомогу й супровід у реалізації спільних проектів.
Угода також передбачає залучення коштів на пільгових умовах від уряду Китайської Народної Республіки, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів.
У результаті спільних консультацій сторони затвердять потенційні проекти співпраці, підтримувані коштами КНР.
Нагадаємо, що посол КНР анонсував участь Китаю в інфраструктурних проєктах в Україні
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