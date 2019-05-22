Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна та Монголія скасують візовий режим

Підписати угоду уповноважили посла Дещицю
Кабмін у середу на засідання схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.
Україна та Монголія скасують візовий режим Фото: newsukraine.com.ua

Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, адже посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.

Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2019 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.