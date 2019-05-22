CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабмін у середу на засідання схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна та Монголія скасують візовий режим
Підписати угоду уповноважили посла Дещицю
Фото: newsukraine.com.ua
Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, адже посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.
Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян.
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22 05 2019 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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