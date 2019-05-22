Україна та Монголія скасують візовий режим

Кабмін у середу на засідання схвалив проект угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз.

Згідно з проектом документа, громадяни держав-підписантів можуть перебувати на території іншої держави без віз не більше ніж 90 днів протягом 180 днів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підписати угоду уповноважили посла України в Польщі Андрія Дещицю, адже посол Монголії працює в Україні за сумісництвом. Посольство Монголії розташоване в Польщі.

Нагадаємо, з початку дії безвізового режиму з Євросоюзом перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян.