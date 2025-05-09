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Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо захисту критичної інфраструктури

09 травня 2025, 20:10
Україна та Нідерланди підписали меморандум щодо захисту критичної інфраструктури
Фото: з вільних джерел
Меморандум про взаєморозуміння розширить та зміцнить структурну співпрацю щодо захисту критичної інфраструктури.
Україна та Нідерланди підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо захисту критичної інфраструктури. 
 
Про це ідеться на сайті уряду Нідерландів. 
 
"Україна та Нідерланди підписали меморандум про взаєморозуміння щодо захисту критичної інфраструктури. Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Девід ван Віл був присутній на підписанні у Києві Національним координатором з питань протидії тероризму та безпеки (NCTV) та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України”, — йдеться у повідомленні.
 
Цей Меморандум про взаєморозуміння розширить та зміцнить структурну співпрацю щодо захисту критичної інфраструктури. Сторони досягли домовленостей про обмін знаннями та досвідом, наприклад, щодо методологій виявлення загроз, оцінки ризиків та стратегій стійкості. 
 
Обмін знаннями та досвідом дозволить країнам оптимізувати захист критичної інфраструктури. Нідерланди також нададуть підтримку у розробці законодавства відповідно до рекомендацій ЄС у цій сфері. Меморандум про взаєморозуміння кроком до розвитку Угоди про співробітництво у сфері безпеки, підписаної між Нідерландами та Україною у березні 2024 року.
 
Критична інфраструктура включає електростанції та системи водопостачання. Україна роками стикається з атаками на свою критичну інфраструктуру, а гібридні загрози також присутні в Нідерландах. Нідерланди мають значний досвід у сфері захисту критичної інфраструктури, і ми готові поділитися ним з Україною. Водночас ми можемо багато навчитися від України, яка створила ефективні механізми для забезпечення безпеки та швидкого відновлення важливих об’єктів”, — зазначив Девід ван Віл.

 

Нідерландивійна в Україніросія окупанти

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