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ПОЛІТИКА

Україна та Пакистан модернізують своє оборонне партнерство – The Economic Times

28 квітня 2023, 22:00
Україна та Пакистан модернізують своє оборонне партнерство – The Economic Times
Фото: russianplanes.net
Раніше азіатська країна передавала ЗСУ кілька партій боєприпасів.

Україна поставить Пакистану двигуни та запчастини для гелікоптерів Мі-17. Обладнання буде відправлене на знак "розширення оборонного партнерства". 

Про це повідомляє видання The Economic Times.

Пакистанське ЗМІ також пише, що згадана угода – це подяка Ісламабаду за відправку зброї та спорядження ЗСУ для допомоги у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Вартість договору – 1,5 мільйона доларів. Обладнання для Пакистану нібито має поставити компанія "Мотор Січ".

Україна та Пакистан підтримують тісні військові та промислові зв’язки з 1990-х років. За три десятиліття торгівля зброєю між ними сягнула 1,6 мільярда доларів. Коли Росія вторглася до України у лютому 2022 року, Пакистан направив військову та гуманітарну допомогу для підтримки сухопутних військ ЗСУ.

Серед товарів, що були доставлені Ісламабадом через країни Європи, були артилерійські боєприпаси. Також було відомо, що Пакистан використав німецький порт для перекидання боєприпасів в Україну, і вже відправив понад 10 000 ракет.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1.

ПакистанзброяУкраїнапартнерствоМі-17

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