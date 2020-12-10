Україна та Польща врегулюють функціонування шкіл національних меншин окремою угодою

Функціонування польських шкіл в Україні та українських шкіл у Польщі буде врегульовано міжурядовою угодою в окремому порядку.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди за підсумками зустрічі в Києві.

"Ми підтверджуємо важливість захисту прав національних меншин в Україні та Республіці Польща, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань і двосторонніх угод. Засади функціонування шкіл польської меншини в Україні та шкіл української меншини в Польщі будуть врегульовані угодою між нашими урядами в окремому порядку", - зазначається в заяві, оприлюдненій прес-службою президента України.