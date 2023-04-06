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ПОЛІТИКА

Україна та Польща вироблятимуть снаряди для танків

06 квітня 2023, 13:31
Україна та Польща вироблятимуть снаряди для танків
Фото: dt.ua
Ідеться про розгортання нових виробничих ліній для виготовлення великої кількості боєприпасів для 125 мм танкових гармат.

Одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

 Про це повідомляє прес-служба концерну у четвер, 6 квітня.

"Передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Зважаючи на високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються виключно польські міста для створення нового виробництва", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що над виробництвом снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом.

"Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері", - зазначили у концерні.

Нагадаємо, у Польщі відкрили логістичний хаб для ремонту військової техніки.

ПольщавійнаУкраїнаугодаснаряди

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