Україна та Польща вироблятимуть снаряди для танків

Ідеться про розгортання нових виробничих ліній для виготовлення великої кількості боєприпасів для 125 мм танкових гармат.

Одне з підприємств державного концерну Укроборонпром та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм.

Про це повідомляє прес-служба концерну у четвер, 6 квітня.

"Передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Зважаючи на високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються виключно польські міста для створення нового виробництва", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що над виробництвом снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців із відповідними компетенціями та досвідом.

"Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері", - зазначили у концерні.

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