Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна та росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі під час переговорів – NYT

19 лютого 2026, 08:00
Україна та росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі під час переговорів – NYT
джерело t.me/umerov_rustem
Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Під час проведення мирних переговорів Україна та росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачає відсутність армій обох країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Джерела видання розповіли, що під час проведення консультацій в останні тижні Україна та країна-агресорка обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не буде контролювати жодна з армій.

"Це відроджує пропозицію, яка була включена в попередні мирні плани, в тому числі в план з 28 пунктів, висунутий адміністрацією Трампа (президент США, - ред.) в листопаді", - пише видання.

Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Водночас NYT наголошує, що складно буде створити зону вільної торгівлі на території, яка буде затиснута між двома арміями.

Нагадаємо, речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, Діана Давітян, підтвердила, що після основного раунду переговорів у Женеві між Україною, США та росією українська та російська делегації провели окрему зустріч.

переговоривійнаДонбас

Останні матеріали

Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 22:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється