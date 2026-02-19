Україна та росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі під час переговорів – NYT

Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Під час проведення мирних переговорів Україна та росія обговорили ідею демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачає відсутність армій обох країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Джерела видання розповіли, що під час проведення консультацій в останні тижні Україна та країна-агресорка обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не буде контролювати жодна з армій.

"Це відроджує пропозицію, яка була включена в попередні мирні плани, в тому числі в план з 28 пунктів, висунутий адміністрацією Трампа (президент США, - ред.) в листопаді", - пише видання.

Зазначається, що з метою полегшення обом сторонам прийняття цієї ідеї переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі в будь-якій можливій демілітаризованій зоні.

Водночас NYT наголошує, що складно буде створити зону вільної торгівлі на території, яка буде затиснута між двома арміями.

Нагадаємо, речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова, Діана Давітян, підтвердила, що після основного раунду переговорів у Женеві між Україною, США та росією українська та російська делегації провели окрему зустріч.