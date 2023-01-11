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ПОЛІТИКА

Україна та росія погодили новий обмін полоненими

11 січня 2023, 15:48
Україна та росія погодили новий обмін полоненими
Фото: Андрій Єрмак
Омбудсмени росії та України досягли згоди щодо повернення з полону 40 росіян та 40 українців. Про це повідомила журналістам у середу уповноважений з прав людини рф Тетяна Москалькова.

Зустріч відбулася у готелі турецької столиці Анкари на полях міжнародної конференції омбудсменів, передає Reuters.

Москалькова розповіла, що на зустрічі з Дмитром Лубинцем обговорювалися 10 питань, у тому числі надання взаємної допомоги з відновлення документів, що дають право людям на отримання пенсії.

На зустрічі в Анкарі також було обговорено необхідність активізації роботи Червоного Хреста.

"Ми також говорили про необхідність активізації роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста, який може відвідувати полонених та надавати допомогу у наданні родичам листів. Дуже важливо, щоб Червоний Хрест надавав допомогу медичного характеру за нашими зверненнями омбудсменів", - додала Москалькова, передає "Анадолу".

Також було обговорено такі теми, як допомога пораненим, пошук зниклих безвісти, можливість відвідування українцями родичів у росії.

Нагадаємо, що 8 січня Україна повернула з російського полону додому ще 50 військових.

війнаРФУкраїнаполонені

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