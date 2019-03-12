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Україна та Росія продовжили договір на транзит нафти на 10 років

Зазначають, що додаткова угода гарантує сталу роботу нафтотранспортної системи України та гарантує постійні обсяги прокачування нафти
"Укртранснафта" продовжила контракт на транзит російської нафти через нафтотранспортну систему України до Європи на 10 років.
Україна та Росія продовжили договір на транзит нафти на 10 років Фото: з відкритих джерел

Відповідну угоду підписали представники Укртранснафти з керівництвом російської компанії "Транснефть" 3 грудня, повідомляє "Громадське".

"3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 рок", - повідомили в Укртранснафті.

Угоду про продовження транзиту російської нафти до Європи підписали під час конференції у Загребі, столиці Хорватії.

"Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні", - додають в "Укртранснафті".

Там зазначають, що додаткова угода гарантує сталу роботу нафтотранспортної системи України та гарантує постійні обсяги прокачування нафти.

Нагадаємо, що ціни на нафту зростають

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03 12 2019 15:34
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