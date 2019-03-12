Україна та Росія продовжили договір на транзит нафти на 10 років
Відповідну угоду підписали представники Укртранснафти з керівництвом російської компанії "Транснефть" 3 грудня, повідомляє "Громадське".
"3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 рок", - повідомили в Укртранснафті.
Угоду про продовження транзиту російської нафти до Європи підписали під час конференції у Загребі, столиці Хорватії.
"Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні", - додають в "Укртранснафті".
Там зазначають, що додаткова угода гарантує сталу роботу нафтотранспортної системи України та гарантує постійні обсяги прокачування нафти.
Нагадаємо, що ціни на нафту зростають
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