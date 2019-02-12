Ціни на нафту зростають
Ціни на нафту у понеділок зростають на тлі сигналів про те, що ОПЕК із союзниками можуть поглибити скорочення нафтовидобутку, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що вартість бареля лютневої нафти Brent станом на 8:38 2 грудня (за Києвом) становила 61,27 долара (+1,29%).
Барель січневої нафти WTI торгувався по 56,06 долара (+1,61%).
Попередні торги завершились на рівні 60,49 та 55,17 доларів відповідно.
"Інвестори уважно стежать за ситуацією навколо саміту альянсу ОПЕК +, який пройде у Відні 5 і 6 грудня.
Очікується, що ОПЕК та союзники погодяться скоротити нафтовидобуток приблизно до 1,6 млн бар/добу і продовжити термін дії пакту про обмеження поставок сировини до кінця червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
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