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ПОЛІТИКА

Україна та США готують спільну програму співпраці з декарбонізації енергетики

09 квітня 2023, 11:58
Україна та США готують спільну програму співпраці з декарбонізації енергетики
Джерело: .ukrinform
Також програма передбачатиме співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо розвитку та декарбонізації українського енергосектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.  

Так, енергетичні відомства двох країн працюють над новою програмою програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України.

Також програма передбачатиме співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

За словами заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова, "Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії, щоб в майбутньому поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - наголосив Ярослав Демченков.

Раніше повідомлялось, що Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики.

СШАенергетикаспівпраця

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