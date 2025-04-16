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ПОЛІТИКА

Україна та США завершують роботу над угодою про економічне партнерство – Свириденко

16 квітня 2025, 15:13
Україна та США завершують роботу над угодою про економічне партнерство – Свириденко
Джерело: USM
За словами Юлії Свириденко, у розробці проєкту угоди є суттєвий прогрес.

Технічні команди України та США, які працюють над угодою про економічне партнерство, досягли прогресу.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що сторони готуються найближчим часом завершити формалізацію угоди.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах. Зараз ми домовились з Американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри — найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди", – повідомила Свириденко у Facebook.

За її словами, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами угоди. Однак, додала Свириденко, багато вже пропрацьовано і рівень угоди «має бути достатньо високим».

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", – зазначила Свириденко.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня.

Агентство Reuters писало, що консультації відбувалися у "вкрай напруженій та антагоністичній атмосфері" через посилення умов, запропонованих адміністрацією президента США Дональда Трампа порівняно з попереднім варіантом документа. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори технічних команд двох країн щодо угоди про корисні копалини були "позитивними".

СШАкорисні копалинивійнаДональд ТрампУкраїнаугодаЮлія СвириденкоВолодимир Зеленський

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