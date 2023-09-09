Україна та Японія домовилися про початок переговорів про гарантії безпеки

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу, який прибув сьогодні з візитом до Києва. Домовились про початок переговорів щодо гарантій безпеки.

Про це йдеться у Telegram-каналі президента.

"Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7", - пише президент.

Зеленський подякував міністру за чітку позицію Японії, яка сьогодні залишається ключовим партнером України в Азії та продовжує підтримку для нашої країни.

Сьогодні, 9 вересня, до Києва прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це перший візит міністра з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста.

Глава уряду України подякував Японії за підтримку, фінансову, гуманітарну допомогу та введені проти росії санкцій. Шмигаль зазначив, що Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.