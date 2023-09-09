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ПОЛІТИКА

В Україну з візитом направляється глава МЗС Японії – ЗМІ

09 вересня 2023, 08:28
В Україну з візитом направляється глава МЗС Японії – ЗМІ
Йошімаса Хаяші має зустрітися з Дмитром Кулебою.

Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші їде з неоголошеним візитом до України.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на японський уряд. 

Вказано, що очільник МЗС їде, аби продемонструвати підтримку його країною Києва в боротьбі проти російської агресії.

Це перший візит міністра закордонних справ Японії до України після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. В агентстві зазначили, що усі інші країни-члени "Великої сімки" відправили своїх високопоставлених дипломатів в Україну після вторгнення, Японія зробила це останньою.

Хаяші має зустрітися з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та розповісти йому про намір Японії провести на початку наступного року конференцію для сприяння економічному відновленню України. Також очікується, що він візьме участь у церемонії передачі українській стороні японських кранів та іншої техніки, призначених для знешкодження нерозірваних бомб.

Раніше цього тижня Хаяші відвідав Йорданію, Єгипет, Саудівську Аравію та Польщу, щоб провести зустрічі зі своїми колегами та їхніми лідерами.

Японіявізит в Україну

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