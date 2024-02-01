Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою – Вікторія Нуланд
Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, перебуваючи з візитом у Києві, висловила упевненість, що цей рік має важливе стратегічне значення для України і принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.
Про це Нуланд сказала під час зустрічі з журналістами, передає "Європейська правда".
Заступниця держсекретаря США, коментуючи дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік, сказала, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".
Нуланд додала, що залишає Україну "з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи".
Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту рф путіну.