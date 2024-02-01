Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою – Вікторія Нуланд

01 лютого 2024, 08:43
Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи на полі бою – Вікторія Нуланд
Вікторія Нуланд. Фото: AFP
А російський диктатор, за словами Нуланд, "отримає приємні несподіванки".

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, перебуваючи з візитом у Києві, висловила упевненість, що цей рік має важливе стратегічне значення для України і принесе їй певні "впевнені успіхи" на полі бою.

Про це Нуланд сказала під час зустрічі з журналістами, передає "Європейська правда".

Заступниця держсекретаря США, коментуючи дискусії з українськими посадовцями щодо стратегії на 2024 рік, сказала, що залишає Київ "із більшим оптимізмом щодо єдності й рішучості, щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України".

Нуланд додала, що залишає Україну "з більшою впевненістю в тому, що – хоч Україна і зміцнює свою оборону – пан путін отримає приємні несподіванки на полі бою, а Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи".

Нагадаємо, що міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту рф путіну.

Нуланддопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Бізнес & Фінанси
Як можна ефективно вбити російську нафтову економіку. Та поставити росію на коліна – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 31 січня 2024, 08:28
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється