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Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу путіну

31 січня 2024, 19:55
Очільниця Мінфіну США заявила, що позиція Конгресу щодо фінансування України принесе перемогу путіну
"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - сказала Єллен.

Нездатність Конгресу США вжити заходів щодо фінансування України принесе перемогу президенту рф путіну.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Sky News.

"Ми не можемо допустити, щоби в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси", - сказала міністр.

Нагадаємо, що 20 січня радники президента Байдена попередили лідерів Конгресу, що росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США.

Тим часом Україні не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захистити свої міста від атак росії, оскільки життєво важлива допомога з боку Європи та США все ще не затверджена, писав Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.

Конгрес СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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