Україна у Мінську виступила за повернення Росії в СЦКК
Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала вона.
Оліфер зазначила, що в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.
Також вона нагадала, що наразі йдуть роботи з ремонту мосту в Станиці Луганській. "Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано", - підкреслила Оліфер.
Вона зазначила, що в соціально-економічній підгрупі було досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. За її словами, окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО.
"Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику - хлібзавод", - додала Оліфер.
Нагадаємо, що у Кучми розповіли про підсумки зустрічі ТКГ у Мінську.
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