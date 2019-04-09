Україна у Мінську виступила за повернення Росії в СЦКК

Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу порушила питання про повернення російської сторони в Спільний центр з контролю і координації сторін.

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала вона.

Оліфер зазначила, що в гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

Також вона нагадала, що наразі йдуть роботи з ремонту мосту в Станиці Луганській. "Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано", - підкреслила Оліфер.