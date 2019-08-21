У Кучми розповіли про підсумки зустрічі ТКГ у Мінську
На зустрічі ТКГ в Мінську українська сторона проінформувала представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про завершення розмінування територій біля моста в Станиці Луганській і про готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019, повідомляє прессекретарка представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер, інформує LB.ua.
Відзначається, що до початку відновлювальних робіт на мосту, потрібно демонтувати блокпост НЗФ ОРДЛО. Крім того, в демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним.
Сторони домовилися, що всі роботи зі Станично-Луганського мосту повинні проходити в тісній координації з Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.
Одним із пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи також є безперебійне водопостачання всієї території Донбасу.
"Усі учасники підгрупи погодилися, що більшої уваги потребує питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою", - сказано в повідомленні Оліфер.
За її словами, подальше безстрокове дотримання режиму тиші особливо важливе в контексті початку нового навчального року.
Нагадаємо, що Голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн