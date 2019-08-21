У Кучми розповіли про підсумки зустрічі ТКГ у Мінську

"Подальше безстрокове дотримання режиму тиші особливо важливе в контексті початку нового навчального року"

Тристороння контактна група зазначила, що оголошений 21 липня режим тиші, не дивлячись на втрати, має сприятливу дію на безпекову ситуацію в зоні ООС.

Білорусь, Мінськ, 5 вересня 2014 року. У Білорусі відбулася зустріч тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на сході України. Від України у переговорах бере участь екс-президент Леонід Кучма. Фото: AFP

На зустрічі ТКГ в Мінську українська сторона проінформувала представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про завершення розмінування територій біля моста в Станиці Луганській і про готовність почати ремонт переходу з першої половини дня 22 серпня 2019, повідомляє прессекретарка представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер, інформує LB.ua.

Відзначається, що до початку відновлювальних робіт на мосту, потрібно демонтувати блокпост НЗФ ОРДЛО. Крім того, в демонтаж фортифікаційних споруд по обидва боки в районі КПВВ "Станиця Луганська" повинен бути одночасним.

Сторони домовилися, що всі роботи зі Станично-Луганського мосту повинні проходити в тісній координації з Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

Одним із пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи також є безперебійне водопостачання всієї території Донбасу.

"Усі учасники підгрупи погодилися, що більшої уваги потребує питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою", - сказано в повідомленні Оліфер.

За її словами, подальше безстрокове дотримання режиму тиші особливо важливе в контексті початку нового навчального року.

Нагадаємо, що Голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.