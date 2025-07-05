Україна уразила аеродроми рф, де базуються винищувачі

Але результати ураження уточнюються.

В суботу, 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, а також Енгельс у Саратовській, де базуються ворожі літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Про це повідомив Генштаб.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", йдеться в дописі.

В штабі зазначили, що уражено склад із керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак і можливо літаки.

Однак результати ураження уточнюються.

Також росЗМІ писали про те, що у Чебоксарах безпілотники вразили підприємство "Прогрес", яке виготовляє антени, які захищають російські дроні від РЕБ.

Днями ми також писали, що українські дрони атакували підприємство з виробництва "Шахедів" під москвою.