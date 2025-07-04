Українські дрони атакували підприємство з виробництва "Шахедів" під москвою

Результати ураження ще уточнюються.

Сьогодни у рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії".

Про це повідомив Генштаб.

Наразі підприємство у місті Сергієв Посад Московської області рф здійснює виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Також днями дрони атакували військове підприємство в російському Іжевську.