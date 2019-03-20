Україна увійшла в Топ-4 країн світу за темпами приросту NFC-платежів

Україна увійшла до четвірки лідерів за кількістю безконтактних транзакцій з картами Mastercard з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годинників.

"Ми обігнали Польщу, Канаду, а також ряд європейських країн, де послуга NFC-платежів існувала і раніше", - повідомив директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні Юрій Батхін в ході круглого столу "Яке майбутнє чекає NFC-платежі в Україні?", інформує FinClub.

Він уточнив, що міжнародні платіжні системи активно працюють з банками щодо розвитку безконтактних карт і NFC-технологій.

"В Україні в 90 разів зросли операції безконтактних оплат за допомогою смартфона, на 25% щомісяця зростає кількість підключених пристроїв для NFC-платежів", - підрахував Бахтін.

Директор департаменту розробки інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов зазначив, що в 2018 році Україна вступила в еру бурхливого розвитку безконтактних платежів.

"Ми бачимо підвищення активності наших клієнтів. Україна дійсно по NFC-транзакціях виросла в 14 разів. Це досить високий показник", - вважає він.

Директор по цифровим рішенням Visa в Україні, країнах СНД і Південно-Східної Європи Олександр Стельмах вважає, що навіть у такій ситуації Україні є, до чого прагнути.

"Поки безконтактна тільки кожна п'ята операція. У нас є приклад "вибухового" зростання бесконтакту - це Грузія. Там ніхто нікого не зобов'язував, але банки і клієнти зрозуміли один одного. В результаті Грузія входить в Топ-3 по проникненню безконтактних карт", - розповів Стельмах.

Заступник голови Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що найближчим часом в Україні кількість NFC-платежів буде рости в тому числі за рахунок збільшення кількості пристроїв, якими можна буде розплатитися безконтактно, на одну людину.

"Мова йде не тільки про мобільні телефони і носимі пристрої, але також про планшети, "розумні будинки", холодильники, автомобілі. Кількість пристроїв з платіжною функцією буде рости: з часом нові пристрої будуть вимагати нових функцій", - розповів Антон Тютюн.

Нагадаємо, з квітня 2019 року всі випущені українськими банками картки Visa будуть підтримувати опцію безконтактної оплати.